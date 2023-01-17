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Коротков Федор Иванович

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Коротков Иван Никитович

Мать: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Коротков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Коротков Иван Федорович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Коротков Николай Федорович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Коротков Егор Федорович

Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Дарья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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