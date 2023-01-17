Коротков Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Коротков Иван Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Коротков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Коротков Николай Федорович
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Короткова Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно