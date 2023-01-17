Коротков Иван Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиС 1856 по 1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Коротков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1856 по 1862