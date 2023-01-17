Коротков Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Иван Никитович

Коротков Иван Никитович

avatar

Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

С 1856 по 1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Коротков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Коротков Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Коротков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
С 1856 по 1862
Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close