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Буйко Микита Павлюка сын

Место рождения

Черемшицы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Около 1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Буйко Павлюк

Мать: не указана

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйко Катаржына

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Буйко Гелена Микиты дачка

Мать ребёнка: Буйко Катаржына

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Буйко Францишак Микиты сын

Мать ребёнка: Буйко Катаржына

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Около 1807
Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Есть запись с МК Занароцкой униятской церкви за 1825: 27.12 умер крестьянин с двора Стаховцы Микита Буйко в 78 году жизни

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