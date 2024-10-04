Буйко Микита Павлюка сын
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиОколо 1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1765
Отец: Буйко Павлюк
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйко Катаржына
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Буйко Гелена Микиты дачка
Мать ребёнка: Буйко Катаржына
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Буйко Францишак Микиты сын
Мать ребёнка: Буйко Катаржына
Смерть
Около 1807
Есть запись с МК Занароцкой униятской церкви за 1825: 27.12 умер крестьянин с двора Стаховцы Микита Буйко в 78 году жизни