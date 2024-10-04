Буйко Катаржына
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Буйко Гелена Микиты дачка
Отец ребёнка: Буйко Микита Павлюка сын
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Буйко Францишак Микиты сын
Отец ребёнка: Буйко Микита Павлюка сын
Смерть
Неизвестно