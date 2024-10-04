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Буйко Катаржына

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйко Микита Павлюка сын

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Буйко Гелена Микиты дачка

Отец ребёнка: Буйко Микита Павлюка сын

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Буйко Францишак Микиты сын

Отец ребёнка: Буйко Микита Павлюка сын

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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