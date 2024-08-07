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Жгун (Козырева) Дарья Васильевна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

06.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1889 ст.

Отец: Козырев Василий Данилович

Мать: Козырева Варвара Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
20.07.1908 ст.

Муж: Жгун Яков Денисович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.

Сын: Жгун Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Дочь: Жгун Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1921

Сын: Жгун Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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