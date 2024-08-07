Жгун (Козырева) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1889 ст.
Бракосочетание
20.07.1908 ст.
Муж: Жгун Яков Денисович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Дочь: Жгун Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович
Рождение ребёнка
11.06.1921
Отец ребёнка: Жгун Яков Денисович
Смерть
Неизвестно