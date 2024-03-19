Жгун Яков Денисович
Место рождения
Дата рождения08.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1887 ст.
Отец: Жгун Денис Трофимович
Мать: Жгун Татьяна Ивановна
Бракосочетание
20.07.1908 ст.
Жена: Жгун Дарья Васильевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.
Мать ребёнка: Жгун Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Дочь: Жгун Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Жгун Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.
Дочь: Жгун Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Жгун Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно