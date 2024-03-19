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Жгун Яков Денисович

Место рождения

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1887 ст.

Отец: Жгун Денис Трофимович

Мать: Жгун Татьяна Ивановна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.07.1908 ст.

Жена: Жгун Дарья Васильевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1910 ст.

Сын: Жгун Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Жгун Дарья Васильевна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Дочь: Жгун Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Жгун Дарья Васильевна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1914 ст.

Дочь: Жгун Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Жгун Дарья Васильевна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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