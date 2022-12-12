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Белкин Федор Иванович

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Место рождения

Дядькино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Белкин Иван Кондратьевич

Мать: Белкина Настасья Денисовна

Дядькино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1880

Дочь: Белкина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1886

Сын: Белкин Семен Федорович

Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Агрипина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Дядькино, Богородский, Московская область
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