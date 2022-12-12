Белкин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
23.07.1880
Дочь: Белкина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1886
Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белкина Агрипина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно