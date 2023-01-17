Белкина (Аникина) Настасья Денисовна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Аникин Денис Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1837
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.09.1838
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.10.1840
Дочь: Белкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.04.1842
Сын: Белкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.04.1844
Дочь: Белкина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.08.1845
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.01.1847
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.06.1853
Сын: Белкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Дядькино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1855
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.10.1856
Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно