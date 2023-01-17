Белкина (Аникина) Настасья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Аникина) Настасья Денисовна

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Место рождения

Пятково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Аникин Денис Иванович

Мать: Аникина Ульяна Михайловна

Пятково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1837

Сын: Белкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1838

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1840

Дочь: Белкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1842

Сын: Белкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1844

Дочь: Белкина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1845

Сын: Белкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1847

Сын: Белкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1853

Сын: Белкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Белкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1855

Сын: Белкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.10.1856

Сын: Белкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Белкин Иван Кондратьевич

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Дядькино, Богородский, Московская область
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