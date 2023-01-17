Аникина Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Ульяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Аникин Фёдор Денисович

Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович

Пятково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Додетская Пелагея Денисовна

Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович

Пятково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Белкина Настасья Денисовна

Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович

Пятково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ирина Денисовна

Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович

Пятково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Аникин Василий Денисович

Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович

Пятково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Денис Иванович

Смерть
Неизвестно
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