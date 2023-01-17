Аникина Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Додетская Пелагея Денисовна
Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Белкина Настасья Денисовна
Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ирина Денисовна
Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Аникин Денис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно