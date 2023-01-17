Белкина Агрипина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1880
Дочь: Белкина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1886
Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно