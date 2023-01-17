Белкина Агрипина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Агрипина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1880

Дочь: Белкина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1886

Сын: Белкин Семен Федорович

Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Белкин Федор Иванович

Дядькино, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Дядькино, Богородский, Московская область
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