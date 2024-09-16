Сысоев Спиридон Иванович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Никифор Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно