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Сысоев Спиридон Иванович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Никифор Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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