Сысоев Михаил Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1917 по 1925
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Спиридон Иванович?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Дарья Макеевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Макеевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Макеевна
Смерть
С 1917 по 1925
По рассказам бабушки Дашы: Михаила застрелили в спину кулаки, когда он ехал на лошади. Лошадь притащила его тело прямо к дому.