Сысоев Михаил Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Михаил Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1917 по 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Спиридон Иванович?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Дарья Макеевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сысоев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Макеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сысоев Данил Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Макеевна

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
С 1917 по 1925
По рассказам бабушки Дашы: Михаила застрелили в спину кулаки, когда он ехал на лошади. Лошадь притащила его тело прямо к дому.

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