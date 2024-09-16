Сысоев Никифор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Никифор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Спиридон Иванович?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кружилина (Сысоева) Вера Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сысоев Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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