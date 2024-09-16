Сысоев Никифор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Спиридон Иванович?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кружилина (Сысоева) Вера Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно