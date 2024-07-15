Бердников Иван Алексеевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердников Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

24.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бердников Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1930

Сын: Бердников Александр Иванович

Мать ребёнка: Бердникова (Шутова) Анфиса Алексеевна

село Ильинское, Слободской район, Кировская область
Смерть
24.04.1942
город Рыбинск, Ярославская область
был призван из Ильинского сельсовета 3 января 1942 года. Красноармеец. Умер от ран в госпитале 20/18

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