Бердников Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти24.04.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бердников Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1930
Сын: Бердников Александр Иванович
Мать ребёнка: Бердникова (Шутова) Анфиса Алексеевна
село Ильинское, Слободской район, Кировская область
Смерть
24.04.1942
город Рыбинск, Ярославская область
был призван из Ильинского сельсовета 3 января 1942 года. Красноармеец. Умер от ран в госпитале 20/18