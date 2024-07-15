Бердникова (Шутова) Анфиса Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бердникова (Шутова) Анфиса Алексеевна

Место рождения

село Ильинское, Слободской район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Ильинское, Слободской район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.08.1930

Сын: Бердников Александр Иванович

Отец ребёнка: Бердников Иван Алексеевич

село Ильинское, Слободской район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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