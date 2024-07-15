Бердникова (Шутова) Анфиса Алексеевна
Место рождениясело Ильинское, Слободской район, Кировская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Ильинское, Слободской район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.08.1930
Сын: Бердников Александр Иванович
Отец ребёнка: Бердников Иван Алексеевич
село Ильинское, Слободской район, Кировская область
Смерть
Неизвестно