Шахворостов Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахворостов Иван Трофимович

Шахворостов Иван Трофимович

Место рождения

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шахворостов Трофим Леонтьевич

Мать: не указана

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахворостов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шахворостов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Хоменко (Шахворостова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.