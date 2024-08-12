Шахворостов Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шахворостов Трофим Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахворостов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шахворостов Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Хоменко (Шахворостова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно