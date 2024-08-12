Шахворостов Трофим Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахворостов Трофим Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шахворостов Леонтий Калинникович

Мать: не указана

Бракосочетание
1809

Жена: Шахворостова Матрена

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шахворостов Прокофий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шахворостов Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шахворостов Артем Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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