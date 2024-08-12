Шахворостов Трофим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шахворостов Леонтий Калинникович
Мать: не указана
Бракосочетание
1809
Жена: Шахворостова Матрена
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шахворостов Прокофий Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шахворостов Иван Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шахворостов Артем Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно