Раченкова (Волженина) Домна/Домника Лазаревна
Место рождения
Дата рождения05.01.1903 ст.
Дата смерти26.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903 ст.
Крещение
08.01.1903 ст.
Плоское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929
Сын: Раченков Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Раченков Илларион Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1933
Сын: Раченков Анатолий Илларионович
Отец ребёнка: Раченков Илларион Петрович
Смерть
26.05.1991