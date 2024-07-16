Раченкова (Волженина) Домна/Домника Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченкова (Волженина) Домна/Домника Лазаревна

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Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.01.1903 ст.

Дата смерти

26.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903 ст.

Отец: Волженин Лазарь Кириллович

Мать: Волженина (Раченкова) Анна Лазаревна

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
08.01.1903 ст.
Плоское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Раченков Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Раченков Илларион Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1933

Сын: Раченков Анатолий Илларионович

Отец ребёнка: Раченков Илларион Петрович

Смерть
26.05.1991

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