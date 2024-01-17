Волженин Лазарь К — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Лазарь К

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Волженин Борис Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Раченкова Домна Лазаревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1913

Дочь: Голованова Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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