Волженина Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Волженин Панкратий Кирилов
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Волженин Лазарь Кириллович
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Волженина Минодора Кирилова
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Волженина Дарья Кирилова
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Волженина Гликерия Кириллова
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Рождение ребёнка
06.01.1894
Дочь: Волженина Агафья Кириллова
Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров
Смерть
Неизвестно