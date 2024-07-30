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Волженина Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Волженин Панкратий Кирилов

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Волженин Лазарь Кириллович

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Волженин Лазарь Кириллов

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Волженина Минодора Кирилова

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Волженина Дарья Кирилова

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Волженина Гликерия Кириллова

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Рождение ребёнка
06.01.1894

Дочь: Волженина Агафья Кириллова

Отец ребёнка: Волженин Кирилл Лавров

Смерть
Неизвестно

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