Раченков Илларион Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченков Илларион Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

28.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: Раченков Петр Панфилович

Мать: Раченкова Васса Фомина

Рождение ребёнка
1929

Сын: Раченков Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Раченкова Домна/Домника Лазаревна

Смерть
28.04.1933
Рождение ребёнка
28.05.1933

Сын: Раченков Анатолий Илларионович

Мать ребёнка: Раченкова Домна/Домника Лазаревна

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