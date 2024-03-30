Раченков Илларион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901 ст.
Дата смерти28.04.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Отец: Раченков Петр Панфилович
Мать: Раченкова Васса Фомина
Рождение ребёнка
1929
Сын: Раченков Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Раченкова Домна/Домника Лазаревна
Смерть
28.04.1933
Рождение ребёнка
28.05.1933
Сын: Раченков Анатолий Илларионович
Мать ребёнка: Раченкова Домна/Домника Лазаревна