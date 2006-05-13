Устимов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1919
Дата смерти13.05.2006
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1919
Отец: Устимов Дмитрий Федорович
Мать: Хабалова Анна Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Устимова Антонина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1949
Сын: Устимов Константин Александрович
Мать ребёнка: Устимова Антонина Григорьевна
Смерть
13.05.2006