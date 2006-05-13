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Устимов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1919

Дата смерти

13.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1919

Отец: Устимов Дмитрий Федорович

Мать: Хабалова Анна Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Устимова Антонина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устимова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Устимов Константин Александрович

Мать ребёнка: Устимова Антонина Григорьевна

Смерть
13.05.2006

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