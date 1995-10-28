Устимова Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1929
Дата смерти28.10.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1929
Отец: Забродин Григорий Гаврилович
Мать: Забродина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устимов Александр Александрович
Отец ребёнка: Устимов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1949
Сын: Устимов Константин Александрович
Отец ребёнка: Устимов Александр Дмитриевич
Смерть
28.10.1995