Устимова Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстимова Антонина Григорьевна

Устимова Антонина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1929

Дата смерти

28.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1929

Отец: Забродин Григорий Гаврилович

Мать: Забродина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устимов Александр Александрович

Отец ребёнка: Устимов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устимов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Устимов Константин Александрович

Отец ребёнка: Устимов Александр Дмитриевич

Смерть
28.10.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.