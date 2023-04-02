Хабалова Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабалова Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабалов Сергей

Мать: Хабалова Надежда

Рождение ребёнка
11.12.1919

Сын: Устимов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
29.11.1929

Дочь: Устимова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Устимов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Восьмой Ребенок

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятый Ребенок

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устимова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устимов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устимова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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