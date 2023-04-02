Хабалова Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабалов Сергей
Мать: Хабалова Надежда
Рождение ребёнка
11.12.1919
Сын: Устимов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1929
Дочь: Устимова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Восьмой Ребенок
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девятый Ребенок
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устимова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устимова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Устимов Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно