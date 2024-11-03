Павлова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Михаил Наумович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1833 ст.
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Павлова) Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Павлова) София Андреевна
Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович
Рождение ребёнка
01.05.1852 ст.
Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович
Смерть
Неизвестно