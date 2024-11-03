Павлова Ирина Михайловна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Михаил Наумович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Муж: Павлов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Павлов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Павлова) Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Павлова) София Андреевна

Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Павлов Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Павлов Никанор Андреевич

Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович

Рождение ребёнка
01.05.1852 ст.

Сын: Павлов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Павлов Андрей Максимович

Смерть
Неизвестно

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