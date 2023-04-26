Суздальцев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Данилин (Данилин) Анастасий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно