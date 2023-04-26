Данилин (Данилин) Анастасий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилин (Данилин) Анастасий Фёдорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

11.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Суздальцев Фёдор

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.04.1857

Жена: Суздальцева (Шмелёва) Лукерья Савельевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Максакова (Данилина) Марфа Анасастасьевна

Мать ребёнка: Суздальцева (Шмелёва) Лукерья Савельевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.07.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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