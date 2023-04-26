Данилин (Данилин) Анастасий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти11.07.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Суздальцев Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Максакова (Данилина) Марфа Анасастасьевна
Мать ребёнка: Суздальцева (Шмелёва) Лукерья Савельевна
Смерть
11.07.1892