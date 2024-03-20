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Тюлюков Никита Иванович

Место рождения

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Телюков (тюлюков) Роман Никитич

Мать ребёнка: Тюлюкова Васса Афанасьевна

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Смерть
Неизвестно
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