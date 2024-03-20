Телюков (Тюлюков) Роман Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков (Тюлюков) Роман Никитич

Место рождения

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Тюлюков Никита Иванович

Мать: Тюлюкова Васса Афанасьевна

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
02.10.1881

Сын: Телюков Яков Романович

Мать ребёнка: Телюкова (тюлюкова) Евдокия Александровна

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Телюков (тюлюков) Кондратий Романович

Мать ребёнка: Телюкова (тюлюкова) Евдокия Александровна

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Смерть
Неизвестно
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