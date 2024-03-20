Телюков (Тюлюков) Роман Никитич
Место рожденияМогилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
02.10.1881
Мать ребёнка: Телюкова (тюлюкова) Евдокия Александровна
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
1897
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Смерть
Неизвестно