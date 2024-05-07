Брунгард Карл Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Брунгард Карл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брунгард Пётр

Мать: Брунгард ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунгард Эмилия Карловна

Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунгард Эрна Карловна

Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Роберт Карлович

Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Райнгольд Карлович

Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Вольдемар Карлович

Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунгард Екатерина Карловна

Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брунгард Екатерина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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