Брунгард Карл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брунгард Пётр
Мать: Брунгард ..
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунгард Эмилия Карловна
Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунгард Эрна Карловна
Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брунгард Райнгольд Карлович
Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брунгард Вольдемар Карлович
Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунгард Екатерина Карловна
Мать ребёнка: Брунгард Екатерина Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно