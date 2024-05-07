Брунгард Екатерина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунгард Эмилия Карловна
Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунгард Эрна Карловна
Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брунгард Райнгольд Карлович
Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брунгард Вольдемар Карлович
Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брунгард Екатерина Карловна
Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно