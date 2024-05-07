Брунгард Екатерина Карловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Брунгард Екатерина Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунгард Эмилия Карловна

Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунгард Эрна Карловна

Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Роберт Карлович

Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Райнгольд Карлович

Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Вольдемар Карлович

Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брунгард Екатерина Карловна

Отец ребёнка: Брунгард Карл Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брунгард Карл Петрович

Смерть
Неизвестно

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