Брунгард Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБрунгард Пётр

Брунгард Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Карл Петрович

Мать ребёнка: Брунгард ..

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брунгард Александр Петрович

Мать ребёнка: Брунгард ..

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Шнейдер (Брунгард) Ева Петровна

Мать ребёнка: Брунгард ..

Рождение ребёнка
1901

Сын: Брунгард Пётр Петрович

Мать ребёнка: Брунгард ..

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.