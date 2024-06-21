Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1897
Дата смерти13.04.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Горшкова (Калинина) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Калинин Сергей
Рождение ребёнка
1925
Сын: Калинин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Калинин Сергей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Калинина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Калинин Сергей
Смерть
13.04.1979