Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна 24.09.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.09.1897

Дата смерти

13.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1897

Отец: Карпов Василий Афанасьевич

Мать: Карпова Евдокия Алексеевна

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Горшкова (Калинина) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Калинин Сергей

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Калинин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Калинин Сергей

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Калинина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Калинин Сергей

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.04.1979
Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

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