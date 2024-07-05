Карпов Василий Афанасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Василий Афанасьевич

Карпов Василий Афанасьевич

Место рождения

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Карпов Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Карпова Евдокия Алексеевна

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Карпова Евдокия Алексеевна

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.