Карпов Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Карпов Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Карпова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Карпова Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно