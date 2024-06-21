Калинин Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Сергей

Место рождения

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Горшкова (Калинина) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Калинин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Калинина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна

Стадница, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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