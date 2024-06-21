Калинин Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Горшкова (Калинина) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Калинин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Калинина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Калинина (Карпова) Ефросинья Васильевна
Смерть
Неизвестно