Муравский Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1933
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Муравский Петр Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Муравский Фома Алексеевич
Мать ребёнка: Муравская Надежда
Рождение ребёнка
10.03.1894
Дочь: Кудлаева Агрепина Алексеевна
Мать ребёнка: Муравская Надежда
Рождение ребёнка
1897
Сын: Муравский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Муравская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Муравская Надежда
Смерть
1933