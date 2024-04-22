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Муравский Алексей Петрович

Место рождения

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Муравский Петр Иванович

Мать: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Муравский Фома Алексеевич

Мать ребёнка: Муравская Надежда

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1894

Дочь: Кудлаева Агрепина Алексеевна

Мать ребёнка: Муравская Надежда

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Муравский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Муравская Надежда

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Муравская Надежда

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1933
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