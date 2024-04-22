Муравская Надежда
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Муравский Фома Алексеевич
Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1894
Дочь: Кудлаева Агрепина Алексеевна
Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Муравский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравский Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович
Смерть
1933