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Муравская Надежда

Место рождения

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Муравский Фома Алексеевич

Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1894

Дочь: Кудлаева Агрепина Алексеевна

Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Муравский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравский Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Муравский Алексей Петрович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1933
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