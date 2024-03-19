Муравский Петр Иванович
Место рожденияМалороссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравский Трофим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Прасковья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравский Тимофей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Агриппина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравский Сергей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Муравский Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно