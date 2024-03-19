Муравский Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравский Петр Иванович

Место рождения

Малороссия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравский Трофим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравский Мирон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Прасковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравский Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Агриппина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравский Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Муравский Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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