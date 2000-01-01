Бочкарёва (Прасковья Михайловна) Прокофья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.12.1901
Дочь: Бочкарёва Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
19.04.1905
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
17.08.1909
Дочь: Гусева Мария Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
03.08.1912
Сын: Бочкарёв Леонид Александрович
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
23.09.1917
Дочь: Пелагия Александровна
Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно