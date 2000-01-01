Бочкарёва (Прасковья Михайловна) Прокофья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Прасковья Михайловна) Прокофья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
14.12.1901

Дочь: Бочкарёва Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
19.04.1905

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
17.08.1909

Дочь: Гусева Мария Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Бочкарёв Леонид Александрович

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
23.09.1917

Дочь: Пелагия Александровна

Отец ребёнка: Бочкарёв Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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