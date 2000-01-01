Бочкарёва (Бочкарёва) Анфиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1901
Дата смерти19.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1901
Рождение ребёнка
18.12.1928
Рождение ребёнка
10.08.1933
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1993