Бочкарёва (Бочкарёва) Анфиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Бочкарёва) Анфиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1901

Дата смерти

19.05.1993

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1901

Отец: Бочкарёв Александр Фёдорович

Мать: Бочкарёва Прокофья Михайловна

Рождение ребёнка
18.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Константин Фëдорович

Рождение ребёнка
10.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Константин Фëдорович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Константин Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Константин Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Константин Фëдорович

Смерть
19.05.1993
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