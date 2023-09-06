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Пьянкова Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьянков Андрей Петрович

Мать: Пьянкова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
17.05.?

Дочь: Файзутдинова (Герман) Ирина Робертовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герман Роберт Робертович

Рождение ребёнка
31.08.1967

Дочь: Михайлова (Герман) Светлана Робертовна

Отец ребёнка: Герман Роберт Робертович

Смерть
Неизвестно

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