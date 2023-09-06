Пьянкова Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьянков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
17.05.?
Дочь: Файзутдинова (Герман) Ирина Робертовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1967
Дочь: Михайлова (Герман) Светлана Робертовна
Отец ребёнка: Герман Роберт Робертович
Смерть
Неизвестно