Пьянкова Нина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянкова Нина Емельяновна

Пьянкова Нина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Драчëв Емельян Климентьевич

Мать: Драчëва Марина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Пьянков Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянков Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1932

Дочь: Белоусова (Пьянкова) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Пьянков Андрей Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1948

Дочь: Пьянкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пьянков Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.