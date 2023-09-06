Пьянкова Нина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Пьянков Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1932
Дочь: Белоусова (Пьянкова) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Пьянков Андрей Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1948
Дочь: Пьянкова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пьянков Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно