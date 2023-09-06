Пьянков Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянков Андрей Петрович

Пьянков Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пьянков Пëтр Корнилович

Мать: Пьянкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянков Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Пьянкова Нина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
14.11.1932

Дочь: Белоусова (Пьянкова) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Пьянкова Нина Емельяновна

Рождение ребёнка
06.10.1948

Дочь: Пьянкова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пьянкова Нина Емельяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.