Пьянков Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пьянков Пëтр Корнилович
Мать: Пьянкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пьянков Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Пьянкова Нина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1932
Дочь: Белоусова (Пьянкова) Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Пьянкова Нина Емельяновна
Рождение ребёнка
06.10.1948
Дочь: Пьянкова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пьянкова Нина Емельяновна
Смерть
Неизвестно