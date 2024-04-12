Аникина - Зырянова (Антипина) Дария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Антипина) Дария Степанова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Антипин Степан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1802

Муж: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Рождение ребёнка
14.12.1802

Дочь: Матушкина Лукия Терентьева

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Аникин - Зырянов Трифон Терентьев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1805

Сын: Аникин - Зырянов Иоанн Терентьев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Рышкова Евфросинья Терентьева

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.01.1807

Сын: Аникин - Зырянов Иоанн Терентьевич

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1808

Дочь: Феврония Терентиева

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1811

Сын: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1813

Сын: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1815

Сын: Аникин - Зырянов Зосима Терентьев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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