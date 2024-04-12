Аникина - Зырянова (Антипина) Дария Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Антипин Степан
Дочь: Матушкина Лукия Терентьева
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Сын: Аникин - Зырянов Трифон Терентьев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Сын: Аникин - Зырянов Иоанн Терентьев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Дочь: Рышкова Евфросинья Терентьева
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Сын: Аникин - Зырянов Иоанн Терентьевич
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Дочь: Феврония Терентиева
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Сын: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Сын: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Сын: Аникин - Зырянов Зосима Терентьев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Терентий Иванов