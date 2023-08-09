Рышкова (Аникина - Зырянова) Евфросинья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Аникина - Зырянова) Евфросинья Терентьева

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Мать: Аникина - Зырянова Дария Степанова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1829

Муж: Рышков Никифор Елисеев

Рождение ребёнка
05.02.1830

Дочь: Агафия Никифорова

Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1831

Дочь: Анфиса Никифорова

Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1831

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1832

Дочь: Александра Никифорова

Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно