Рышкова (Аникина - Зырянова) Евфросинья Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
03.11.1829
Рождение ребёнка
05.02.1830
Дочь: Агафия Никифорова
Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев
Рождение ребёнка
02.02.1831
Дочь: Анфиса Никифорова
Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев
Рождение ребёнка
02.02.1831
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев
Рождение ребёнка
28.11.1832
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Рышков Никифор Елисеев
Смерть
Неизвестно