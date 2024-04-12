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Рышков Никифор Елисеев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Рышков Елисей Васильев

Мать: Рышкова Пелагия

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1829

Жена: Рышкова Евфросинья Терентьева

Рождение ребёнка
05.02.1830

Дочь: Агафия Никифорова

Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1831

Дочь: Анфиса Никифорова

Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1831

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1832

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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