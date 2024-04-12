Рышков Никифор Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Рышков Елисей Васильев
Мать: Рышкова Пелагия
Бракосочетание
03.11.1829
Рождение ребёнка
05.02.1830
Дочь: Агафия Никифорова
Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева
Рождение ребёнка
02.02.1831
Дочь: Анфиса Никифорова
Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева
Рождение ребёнка
02.02.1831
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева
Рождение ребёнка
28.11.1832
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: Рышкова Евфросинья Терентьева
Смерть
Неизвестно