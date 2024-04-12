Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин - Зырянов Кирилл Терентьев

Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев

avatar

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1813

Отец: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Мать: Аникина - Зырянова Дария Степанова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.09.1832

Жена: Аникина - Зырянова Агафия Иванова

Рождение ребёнка
30.01.1834

Сын: Аникин - Зырянов Василий Кириллов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Агафия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1835

Сын: Аникин - Зырянов Константин Кириллов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Агафия Иванова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close