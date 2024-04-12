Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев
Место рождения
Дата рождения05.01.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1813
Бракосочетание
11.09.1832
Рождение ребёнка
30.01.1834
Сын: Аникин - Зырянов Василий Кириллов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Агафия Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1835
Сын: Аникин - Зырянов Константин Кириллов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно