Аникина - Зырянова (Чащина) Агафия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Чащин Иван Козмин
Мать: Чащина Христина Андреева
Бракосочетание
11.09.1832
Рождение ребёнка
30.01.1834
Сын: Аникин - Зырянов Василий Кириллов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев
Рождение ребёнка
19.05.1835
Сын: Аникин - Зырянов Константин Кириллов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев
Смерть
Неизвестно