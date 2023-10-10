Аникина - Зырянова (Чащина) Агафия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Чащина) Агафия Иванова

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Чащин Иван Козмин

Мать: Чащина Христина Андреева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.09.1832

Муж: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев

Рождение ребёнка
30.01.1834

Сын: Аникин - Зырянов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1835

Сын: Аникин - Зырянов Константин Кириллов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Кирилл Терентьев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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