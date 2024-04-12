Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев
Место рождения
Дата рождения27.01.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1811
Бракосочетание
22.05.1830
Рождение ребёнка
05.11.1834
Сын: Аникин - Зырянов Павел Ефремов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова
Рождение ребёнка
24.12.1835
Сын: Аникин - Зырянов Евфимий Ефремов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова
Рождение ребёнка
07.11.1836
Дочь: Епистимия Ефремова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова
Рождение ребёнка
29.01.1838
Сын: Аникин - Зырянов Игнатий Ефремов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1840
Сын: Аникин - Зырянов Лука Ефремов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно