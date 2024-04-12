Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.01.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1811

Отец: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Мать: Аникина - Зырянова Дария Степанова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1830

Жена: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.11.1834

Сын: Аникин - Зырянов Павел Ефремов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1835

Сын: Аникин - Зырянов Евфимий Ефремов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1836

Дочь: Епистимия Ефремова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1838

Сын: Аникин - Зырянов Игнатий Ефремов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Аникин - Зырянов Лука Ефремов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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