Аникина - Зырянова (Суслова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Суслова) Анна Петрова

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1813

Отец: Суслов Петр Симионов

Мать: Суслова (минина) Дарья Козмина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1830

Муж: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Рождение ребёнка
05.11.1834

Сын: Аникин - Зырянов Павел Ефремов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.1835

Сын: Аникин - Зырянов Евфимий Ефремов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1836

Дочь: Епистимия Ефремова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1838

Сын: Аникин - Зырянов Игнатий Ефремов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1840

Сын: Аникин - Зырянов Лука Ефремов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Ефрем Терентиев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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